ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 804 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الإثنين، إذ وصل سعر الجرام عيار 21، الأوسع انتشاراً، إلى نحو 804 جنيهاً، مقارنة بـ801 جنيه بنهاية تعاملات أمس، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق".

ونقلت الصحيفة عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، قوله إن هذا الارتفاع في أسعار الذهب يأتي نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية.

وأضاف نجيب أن سعر الجرام عيار 18 قد زاد ليسجل نحو 689 جنيهاً مقابل نحو 686 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 919 جنيها مقابل 916 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 24 جنيها ليصل إلى 6432 جنيها مقارنة بـ6408 جنيهات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية تتأثر بالتغير الذي تشهده الأسعار عالمياً، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالميا، شهد سعر الذهب انتعاشا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين، بعد أن سجل أدنى مستوى خلال شهر ونصف في وقت سابق من الجلسة، مدعوم باحتمال إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 1836.29 دولار للأوقية، بعد تراجعه إلى 1809.90 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر، وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% ليسجل 1836.80 دولار للأوقية.