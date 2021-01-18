شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

انخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 54.52$ للبرميل الأدنى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 54.92$ ، وسجل أعلى مستوي عند 55.18$.

عند تسوية الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استئناف التصحيح من مستوي 57.40$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

فى الصين ، سجلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة أكبر زيادة يومية فى أكثر من عشرة أشهر، مع تضاعف الإصابات فى مقاطعة "هيلونغجيانغ" الشمالية الشرقية ثلاث مرات تقريبا.

وتمثل تلك الزيادة الحد الأقصى للأسبوع الذي أدي إلى فرض العزل الصحي الكامل على أكثر من 28 مليون شخص فى مقاطعة "هوبي" منذ ثمانية أشهر تقريبا.

وفى نفس الإطار أعلنت الحكومات فى جميع أنحاء أوروبا عمليات إغلاق أكثر صرامة للحد من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا "سريعة الانتشار" التي تم اكتشافها لأول مرة فى بريطانيا.

وقالت شركة "أر بي سي " كابيتال ماركتس إن سوق النفط يعيش نشوة لا لبس فيها ، لكن مؤشرات السوق من أسيا مختلطة ،وأضافت الصين المحرك العالمي لنمو الطلب على النفط تشهد تفشي فيروس كورونا مرة أخرى.