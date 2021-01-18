شكرا لقرائتكم خبر عن «أودي RS Q3» بالتصميم الرياضي تصل إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «النابودة للسيارات» عن وصول «أودي RS Q3» بتصميم رياضي جديد إلى صالات العرض في دبي والإمارات الشمالية.

وفي تصميم يشبه سيارات الكوبيه، أطلقت أودي لأول مرة طراز Sportback من السيارة الـ SUV طراز RS Q3، بمحرك خماسي الأسطوانات TFSI سعة 2.5 لتر فائق القوة.

وقال علي سيف النابودة، مدير عام شركة النابودة للسيارات – أودي: «يسعدني جداً أن أرى أحدث إضافة لمجموعة طرازات RS الآن في جميع صالات العرض لدينا: Audi RS Q3 Sportback الجديدة كلياً. سيارة كروس أوفر SUV كوبيه عصرية تجمع بين الأداء والشكل».