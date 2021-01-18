شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى6171 نقطة، ملامسا للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة نتوقع ان يشهد المؤشر عندها عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,157 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,185 نقطة