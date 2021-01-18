شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 10860 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لخط القناة الصاعد طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالمؤشر لأسفل في عملية جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10650 نقطة كمستوى أول ثم 10400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,788 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,933 نقطة