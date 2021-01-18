شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطرح ألف مشروع بقيمة 160 مليار دولار في مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، موعد انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي لعام 2021 خلال الفترة من 22 مارس إلى 24 مارس.

وقالت الهيئة إن المنتدى الذي يمثل إحدى مبادراتها، يشارك فيه هذا العام أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة، تطرح 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار).

وأضافت الهيئة أن المنتدى يعد فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات حكومية وخاصة تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبينت الهيئة أن منتدى المشاريع المستقبلية 2021 يأتي بعد نجاح النسختين الأولى والثانية في 2019 و2020, مشيرة إلى تنوع المشاريع التي ستطرح من قبل الجهات المشاركة في المنتدى، حيث تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.

وتأسست الهيئة السعودية للمقاولين لتنظيم وتطور قطاع المقاولات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.

ومع بداية من عام 2021 لم يتم إصدار رخصة بناء للمساكن إلا بوجود عقد مع مقاول مرخص له نظامياً.

وبحسب الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمقاولين على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار ثابت آل سويد، الأمين العام للهيئة، إلى اكتمال تطوير العقود النموذجية لقطاع المقاولات التي تشمل جميع البنود الفنية والقانونية لحفظ حقوق المالك والمقاول، وستكون متاحة إلكترونياً خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار إلى أنه رغم أزمة كورونا في 2020 زادت المنشآت العاملة في مجال المقاولات بالمملكة؛ وفي المقابل هناك 35 شركة مقاولات كبرى وحوالي 250 شركة متوسطة أغلقت.