5799 رخصة تاجر تصدرها «اقتصادية دبي» في 2020

دبي: ”الخليج 365”

تشهد رخصة «تاجر» التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بدبي، وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع الناشئة في دبي، حيث تم إصدار 9949 رخصة منذ إطلاق المبادرة في شهر مارس/آذار من عام 2017 وحتى نهاية عام 2020، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من إجمالي هذه الرخص، حيث شكّلن نحو 57% من عدد الرخص (5704)، فيما شكل الذكور نسبة 43% (4245).

أوضح التقرير أن معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة منذ الإطلاق عام 2017 وحتى نهاية عام 2020 ركزت على خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتجارة العطور ومستحضرات التجميل؛ ومجمع للتعامل الإلكتروني؛ وتحضير الحلويات والسكاكر؛ وبيع الوجبات الخفيفة؛ والإدارة التسويقية؛ وخدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتجارة الملابس الجاهزة؛ وتجارة الملابس الجاهزة النسائية. ويصل إجمالي مجموعات الأنشطة التابعة لرخصة تاجر إلى 86 مجموعة متنوعة.

من ناحية أخرى، أظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن إجمالي عدد حاملي رخصة تاجر الصادرة خلال عام 2020 وصل إلى 5799 رخصة بنسبة زيادة 132% مقارنة بعام 2019 حيث وصل إجمالي عدد الرخص إلى 2500 رخصة، الأمر الذي يعكس حرص «اقتصادية دبي» على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة، وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

تنظيم العمل الإلكتروني

وتهدف رخصة تاجر، التي تصدر إلكترونياً، إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال. وتهدف «اقتصادية دبي» من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة. وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة ل3 عمال فقط، إذا كان مالك الرخصة مواطناً 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

وتركز «اقتصادية دبي» على تقديم الدعم لأصحاب رخصة «تاجر» من خلال التوصل إلى شراكات مع القطاعين الحكومي، والخاص، وتوفير التسهيلات لنمو أعمالهم، وفتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع منافذ البيع الرئيسية، تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لاحتضان ودعم الشباب الناشئ ومشاريعهم التجارية وتمكينهم من استمرارية النجاح.

وضمت التسهيلات التي وفرتها «اقتصادية دبي» مع شركائها خلال عام 2020 مشاركة حاملي رخصة تاجر بعرض منتجاتهم في «إقرب كافية»، وهو أول علامة تجارية ومشروع إماراتي يقام 100% بمجهود شباب إماراتيين، كما يقوم عدد من حاملي رخصة تاجر أصحاب نشاط تحضير وجبات خفيفة، في إطار مذكرة التعاون المشترك مع النيابة العامة بدبي، بعرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم طوال عامي 2020 و2021 من خلال إعطائهم مساحة دائمة في مبنى النيابة العامة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وتعاونت «اقتصادية دبي »مع «نون»، منصة التسوق الرائدة محلياً، لدعم أصحاب المشاريع الناشئة من الشباب المواطنين لعرض منتجاتهم على «نون محلي» التابعة «لنون» لتسهيل الوصول لأكبر عدد من العملاء؛ كما تم التعاون مع «طلبات» لإتاحة الفرصة لعرض وبيع المنتجات الغذائية من خلال تطبيق «طلبات»؛ والتعاون مع «ماي فاتورة» لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني الخاصة بعمليات البيع لمنتجات حاملي رخصة تاجر؛ والتعاون مع ’«أكشاك»، ليتمكن التجار من عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأكشاك مجاناً.

كما تم التعاون أيضاً مع شركة «هوت ديسك» لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي «رخصة تاجر» لاستخدام تطبيق Hotdesk .