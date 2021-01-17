شكرا لقرائتكم خبر 30 % زيادة في مستهدفات «سكني» خلال 2020 رغم الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت 390.8 ألف أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان خلال العام الماضي 2020، محققا زيادة عن المستهدف بنسبة 30% على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا

وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن 138 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة خلال 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1مليون أسرة سعودية.

وقال «رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 إلا أننا تمكّنا من تحقيق منجزات عدة، كان من ثمارها خدمة أكثر من 390 ألف أسرة ضمن خيارات برنامج سكني بينها 138 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة»، معربا عن فخره بما تحقق من نتائج تجاوزت المستهدفات ضمن شراكة وطنية مثمّرة بين القطاع العام والخاص من مطوّرين ومموّلين، مقدما شكره لجميع شركاء النجاح وللعاملين في منظومة الإسكان على جهودهم وتعاونهم.

424 ألف أسرة

وقدم برنامج «سكني» منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي، وتسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي «سكني» ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى خدمة أكثر من 18 ألف أسرة استفادت من برنامج «الإسكان التنموي» بتوفير مساكن ملائمة لها بنظام الانتفاع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبمشاركة أمارات المناطق، وإصدار عقود للأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني» بما يتجاوز 122 ألف أرض عبر موقع وتطبيق «سكني»، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية لنحو 407 ألف أسرة.

زيادة نسبة التملك

وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34 ألف أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج «سكني» الكترونيا تسهيلا لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15.5 ألف أسرة سكنت منازلها، يأتي ذلك ضمن التسهيلات التي قدمها البرنامج ضمن حلوله وخياراته الالكترونية لزيادة نسبة التملك وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

141 ألف وحدة سكنية

وسجلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين نموا خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 93 مشروعا توفر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة، وأتاحت الوزارة إمكانية التعرّف على تفاصيلها وحجزها عبر موقع وتطبيق «سكني»، وكذلك مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر، في حين ارتفع عدد مخططات الأراضي السكنية المطروحة لتصل إلى 217 مخططاً توفّر ما يزيد عن 178 ألف أرض.

خيارات وخدمات متنوعة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم، لافتا إلى أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من مطورين أثمرت عن نتائج عدة انعكس أثرها على القطاع ونسب التملّك وزيادة المعروض في السوق من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء.

سكني خلال 2020:

390,819 أسرة استفادت من الحلول والخيارات السكنية

30 % زيادة في عدد المستفيدين رغم جائحة كورونا

138,317 أسرة سكنت منازلها على مستوى المملكة

93 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين141 ألف وحدة توفرها المشروعات تحت الانشاء

600 ألف ريال متوسط أسعار الوحدة السكنية

217 مخططا لأراض سكنية

178 ألف قطعة توفرها مخططات الأراضي