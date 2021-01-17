شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تستحوذ على مجمع تجاري في المحرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

توسعت مجموعة جي إف إتش المالية، في تواجدها في قطاع التجزئة من خلال الاستحواذ على 80% من مجمع الحد التجاري لأسواق اللولو إلى جانب حصة الشريك الاستراتيجي.

ويقع المجمع الممتد على مساحة 46 ألف متر مربع في منطقة الحد السريعة النمو بمحافظة المحرق، وهو مؤجر بالكامل بموجب عقد طويل الأجل لأسواق اللولو هايبرماركت، التي تعتبر أكبر سلسلة لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر السلاسل في منطقة آسيا. المجمع مشغول حالياً بنسبة 100%.

وقال حماد يونس، رئيس إدارة الاستثمار بمجموعة جي إف إتش المالية: يسر جي إف إتش الإعلان عن هذا الاستحواذ الهام، الذي يمتاز بوجود أسواق اللولو كمستأجر رئيسي، حيث تعد أقوى سلسلة تجزئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ونعتقد أن هذا الاستثمار في قطاع حيوي هام لا يتأثر بمتغيرات السوق ويوفر عائداً منتظماً. لقد أثبتت المجمعات التجارية التي تضم أسواق بقالة كبيرة قدرتها على المقاومة، فيما تفضل العائلات البقاء في البيوت خلال تفشي الوباء.

ويتميز المجمع بزيادة عدد المترددين عليه من المقيمين بمنطقة الحد. وبالإضافة إلى أسواق اللولو، يوفر مجمع الحد تشكيلة من المنافذ العاملة بمجال الصيرفة والتجزئة والمأكولات والمشروبات، إضافة لذلك، يخدم مجمع الحد كموقع رئيسي لعمليات توزيع أسواق اللولو هايبرماركت لمنتجات المتجر المشتراة أونلاين.

تتوفر لدى جي إف إتش حالياً أصول وصناديق تحت الإدارة بقيمة 12 مليار دولار عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات على المستوى العالمي. وبالإضافة إلى مجمع الحد، تشمل استثمارات المجموعة في قطاع التجزئة، إيفنت مول في جدة وذي إنترتينر، وهو تطبيق الولاء والمكافآت الرائد.

