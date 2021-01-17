شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار الكويتية تشارك باكتتاب مؤسسة تمويل السكك الحديدية الهندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تشارك هيئة الاستثمار الكويتية مع عدد من المستثمرين العالميين في الاكتتاب المطروح لمؤسسة تمويل السكك الحديدية الهندية IRFC.

وتشمل أسماء المكتتبين ماركي غولدمان ساكس Marquee Goldman Sachs وBNP Paribas وهيئة الاستثمار الكويتية وهيئة النقد في سنغافورة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتدخل الكويت، وفق موقع فاينانشيال إكسبريس، في الاكتتاب على الطرح العام الأوّلي IPO الذي ينطلق غدا، كجزء من قائمة تتكون من 31 مستثمراً رئيسياً لضخ نحو 190 مليون دولار لمصلحة السكك الحديدية الهندية.

وتعتبر حكومة سنغافورة أكبر المستثمرين بين المؤسسات الأجنبية، حيث اشترت 16.39%، أي ما يعادل 32 مليون دولار، في حين تبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) 2.8% بقيمة تصل الى 5.4 ملايين دولار.

وقالت "رولز رويس" في سبتمبر الماضي إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، وأنها لاتزال تستعرض خيارات التمويل المتاحة.

وأفادت تقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة.

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.