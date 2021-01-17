شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.46 ومستوى المقاومة 13.38.