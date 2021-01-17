شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان الحبيب يجني أرباحه – تحليل صباحي – 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سليمان الحبيب (4013) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -0.60 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يحاول السهم بهذا التراجع تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 110.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 127.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 113.20 ومستوى المقاومة 123.00.