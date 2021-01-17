شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت أم القرى (3005) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.09% بما يعادل 0.65 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 32.05، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 32.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 35.69.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.55 ومستوى المقاومة 33.45.