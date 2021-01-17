شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تكافل (FTI) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 43٫80 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى 40 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى49 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.6 بينما مستوى المقاومة هو 45.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط