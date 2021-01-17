شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM)الانظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 782 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 800 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 730 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 800 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 777 بينما مستوى المقاومة هو 785 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط