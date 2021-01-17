شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 28٫90 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 30٫50 فلس كمستوى أول ثم 34٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 27٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.3 بينما مستوى المقاومة هو 29.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد