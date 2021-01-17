شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 193 فلس، ثم تراجع ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 182 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 167 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 180.0 بينما مستوى المقاومة هو 186.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط