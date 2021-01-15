شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب»: لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجأ تطبيق واتساب، الجمعة، تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين.

وأكدت الشركة أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير المقبل. وأضافت: سنعمل على توفير كل المعلومات لتوضيح المسائل الخاصة بالخصوصية.

وأشارت «واتساب» إلى أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول جمع المعلومات واستخدامها، موضحة: سنبذل جهداً أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن الخصوصية والأمن.

وشددت الشركة على أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع «فيسبوك»، وأنه يوفر شفافية أكبر حول طريقة جمع البيانات واستخدامها.

وكانت «واتساب» قد أعلنت الخميس الماضي، عزمها على تشارك مزيد من البيانات مع الشبكة الأم «فيسبوك». على أن يُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتباراً من الثامن من فبراير/شباط المقبل.