شكرا لقرائتكم خبر عن دبي سادسة أبرز وجهات التصوير في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلّت دبي في المركز السادس عالمياً بين أبرز 50 وجهة لالتقاط الصور ومشاركتها على منصة «إنستجرام» في عام 2021، وفقاً لتصنيف حديث أجراه موقع «بيج 7 ترافيل» السياحي.

وقال الموقع إن دبي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات الساحرة التي يمكن للمرء زيارتها على الإطلاق، مشيراً إلى أنه في حال كنت تبحث عن بيئة جمالية فائقة الفخامة ومليئة بالأناقة والرقي، فستكون دبي مركزاً لأحلامك. وأضاف أن دبي هي موطن لمجموعة من أفخم الفنادق في العالم بما فيها برج العرب وأتلانتس وجزيرة النخلة، ناهيك عن احتضانها واحدة من أجمل حدائق العالم ألا وهي حديقة دبي المعجزة.

ومن أهم المعالم التي يتداول المستخدمون صورها على «إنستجرام» برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 830 متراً، إضافة إلى الأسواق التقليدية في حي الفهيدي وبر دبي.

ويعتمد تصنيف المدن على تحليل عدد الوسوم التي توضع فيها المدينة عند نشر الصور، ونتائج استطلاع شمل زوار «بيج 7 ترافيل»، إضافة إلى اختيارات فريق تحرير الموقع.

وحلّت طوكيو في المركز الأول، تلتها الفلبين ثانيةً، ثم باريس في المركز الثالث، ونيويورك في المركز الرابع.

