شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية أسوأ من التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر كانون الأول /ديسمبر منخفضة بمقدار 0.7% ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.0% ، وعدلت القراءة السابقة إلى انخفاض بمقدار 1.4% من انخفاض بمقدار 1.1%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاض بمقدار 1.4% ، أسوأ من التوقعات انخفاض بمقدار 0.1% ، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 1.3% بعد التعديل من انخفاض بمقدار 0.9% ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.