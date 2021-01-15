الاقتصاد

الفضة على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، عقب الكشف عن خطة تحفيز ضخمة فى الولايات المتحدة.

 

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.5% إلى مستوي 25.11$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.50$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.78$. 

 

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% ، بفعل تراجع الدولار المؤقت مقابل سلة من العملات العالمية.

 

وعلى صعيد كامل تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بنسبة 1.25% ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة ، عاكسا ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

قبل ستة أيام من دخوله البيت الأبيض لتولي مهام منصبه رسميا ، كشف جو بايدن فى الساعات المبكرة يوم الجمعة عن خطته للإنعاش والتحفيز ،والتي تبلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي ، وتهدف إلى تقديم المساعدات المالية للعائلات والشركات المتضررة من الوباء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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