شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «بوش مارك» لبيع الملابس المستعملة تقفز 130% عند الإدراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم شركة «بوش مارك» Poshmark لبيع الملابس المستعملة عبر الإنترنت بأكثر من 130% في أول ظهور للشركة في بورصة ناسداك الخميس. بدأ السهم التداول عند 97.50 دولار لكل سهم بعد يوم من تسعير الطرح العام الأولي عند 42 دولارا للسهم، مما منحها تقييما أوليا بأكثر من 3 مليارات دولار.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها تتوقع بيع أسهم تتراوح بين 35 دولارا و 39 دولارا. وقدرت قيمتها بنحو 600 مليون دولار في جولتها الأخيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

تأسست «بوش مارك» في العام 2011، وهي سوق إنترنت للملابس والأحذية والإكسسوارات المستعملة. مثل إيباي، ويربط تطبيق «بوش مارك» المشترين مع البائعين، الذين غالبا ما يعرضون ما في خزانة ملابسهم. تكسب «بوش مارك» المال عن طريق أخذ جزء من كل معاملة.

و نمت شعبية الأسواق عبر الإنترنت للسلع المستعملة بين المستهلكين في السنوات الأخيرة، مع عدد من اللاعبين الذين يتطلعون إلى الحصول على حصة، بما في ذلك موقع الشحنات الفاخرة TheRealReal، وموزع الأحذية الرياضية StockX ومتجر التوفير الافتراضي ThredUp.

و في مقابلة قبل أول صفقة للشركة، قال مانيش شاندرا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوش مارك»، إن الشركة تحاول تمييز نفسها عن الآخرين في مساحة إعادة البيع عبر الإنترنت من خلال التركيز على «التجارة الاجتماعية»، حيث يمكن للمشترين والبائعين الدردشة بشكل عرضي حول العناصر الموجودة على الموقع.

حققت «بوش مارك» إيرادات بقيمة 192.8 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بزيادة 28% عن نفس الفترة من العام الماضي. وكشفت الشركة أيضا أنها حققت أرباحا 20.9 مليون دولار، بعد خسارة 33.9 مليون دولار قبل عام.

تضم الشركة الآن 6.2 مليون مشتري نشط و 31.7 مليون مستخدم نشط، غالبيتهم من الإناث وإما من جيل الألفية أو الجيل «زد».