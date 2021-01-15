شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات جني الأرباح توقف مسلسل صعود الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أوقفت عمليات جني الأرباح الجزئية، سلسلة الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم المحلية لخمس جلسات متتالية، لتتراجع في جلسة نهاية الأسبوع بنسبة طفيفة بلغت 0.7% لمؤشر سوق دبي المالي، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.45%.

واستمرت شهية الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات المدرجة. ورغم التراجع الطفيف في السوقين، اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب، وتحديداً في سوق دبي المالي، نحو الشراء، مسجلين محصلة شراء بلغت 41 مليون درهم.

وتراجعت السيولة الكلية في السوقين إلى 619 مليون درهم، عبر تداول 293.5 مليون سهم، وتوزعت السيولة ما بين سوق أبوظبي بنحو 389.35 مليون درهم، بتداول 90 مليون سهم، فيما سجل سوق دبي المالي 230 مليون درهم، بتداول 204 ملايين سهم.

توجه السيولة

واتجهت 64% من السيولة نحو 7 شركات في السوقين، أبرزها «أبوظبي الأول» ب 98.8 مليون درهم، و«الدار» 78.2 مليون درهم، و«العالمية القابضة» 67 مليون درهم، و«إعمار العقارية» 50.6 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 37 مليون درهم.

سوق دبي

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي للمرة الأولى في 6 جلسات، بنسبة 0.7%، بما يعادل 19 نقطة، ليغلق عند مستوى 2702.3 نقطة، بعدما قلص المؤشر العام خسائره بنهاية الجلسة ليعود فوق مستوى 2700 نقطة مرة أخرى.

وتراجع مؤشر العقارات 1.63%، بعدما طال الانخفاض جميع أسهم القطاع، وعلى رأسها سهم «داماك» الذي انخفض 3.4% إلى 1.41 درهم، وتراجع «إعمار العقارية» 1.47% إلى 4.02 درهم، انخفض «الاتحاد العقارية» 3.35%، و«إعمار مولز» 1%، و«إعمار للتطوير» 0.97%، و«ديار» 1.6%.

وهبط قطاع البنوك، متأثراً بتراجع «دبي الإسلامي» 0.2% إلى 4.97 درهم، و«جي إف أتش» 0.75%، و«أملاك» 3%، بينما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وتراجع قطاع الاستثمار بأكثر من 2%، وسط هبوط سهم «سوق دبي» 2.5% إلى 1.15 درهم، و«دبي للاستثمار» 2.35% إلى 1.66 درهم، بينما ارتفع «شعاع كابيتال» 5.26% إلى 0.76 درهم. وغلب الأحمر أيضاً على إغلاقات التأمين، مع تراجع «سلامة» 0.59%، و«أمان» 3.8%، و«دار التكافل» 0.9%.

وفي النقل، تراجع «الخليج للملاحة» وحيداً بنسبة 2.22%، مع استقرار «أرامكس» و«العربية للطيران». وفي السلع، ارتفع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» للمرة الأولى في 7 جلسات، مسجلاً صعوداً بنسبة 1.22% إلى 0.083 درهم، بتداول 122 ألف درهم فقط. وفي الاتصالات، ارتفع سهم «دو» 0.52% إلى 5.8 درهم.

وغلب الأخضر على قطاع الخدمات، بعدما ارتفع «تبريد» 0.37% إلى 2.68 درهم، و«أمانات» 0.12% إلى 0.828 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق العاصمة، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.45%، بما يعادل 24 نقطة، ليغلق عند مستوى 5266.7 نقطة، وسط تراجع في قطاع البنوك 0.4%، والعقار 1%، والاتصالات 0.57%.

وغلب اللون الأحمر على معظم إغلاقات قطاع البنوك، حيث تراجع «أبوظبي الأول» 0.43% إلى 14 درهماً، بتداول 99 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 0.32% إلى 6.16 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.79%، و«الشارقة الإسلامي» 0.74%.

وطالت الانخفاضات قطاع العقار أيضاً، حيث انخفض سهم «الدار العقارية» 0.93% إلى 3.21 درهم، بتداول 78 مليوناً، وتراجع رأس الخيمة العقارية«2.11%.

وفي قطاع الاستثمار، تراجع سهم «الواحة كابيتال» 2.65%، و«اشراق للاستثمار» 0.3%، فيما استقر «العالمية القابضة» دون تغيير، بتداول 67 مليون درهم. ودفع سهم «اتصالات» بالمؤشر العام للسوق للتراجع، بعدما انخفض السهم 0.57% إلى 17.56 درهم، بتداول 23.4 مليون درهم.

وانخفض قطاع الطاقة، بتراجع جماعي لأسهم القطاع، بعدما أغلق سهم «طاقة» عند 1.43 درهم، بانخفاض بلغ 1.38%، كما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.77%، و«دانة غاز»0.71%.

وفي السلع الاستهلاكية، ارتفع سهم «أغذية» ليغلق عند 5.17 درهم، بنمو بلغ 5.5%، بتداول 11 مليون درهم.

التداول حسب الجنسيات

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو الشراء، بعدما بلغ صافي استثمارهم كمحصلة شراء نحو 41.1 مليون درهم، منها 38.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، و 2.3 مليون درهم في سوق أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، مسجلين محصلة بيع بنحو 41.1 مليون درهم، منها 0.3 مليون درهم للعرب، و5.9 مليون درهم للخليجيين، و35 مليون درهم للمواطنين.

واتجه الاستثمار المؤسسي في السوقين نحو البيع، لكن بمحصلة بيعية طفيفة بلغت 11 مليون درهم، منها 3.7 مليون درهم في دبي، و7.3 مليون درهم في أبوظبي.