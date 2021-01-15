شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد رأس الخيمة يستعرض خطط التنمية مع وزراء الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بمجلس سموه بمدينة صقر بن محمد كلاً من عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة مشتركة لتنمية وتطوير قطاع الاقتصاد بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بإمارة رأس الخيمة، في إطار الجهود المشتركة لتطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الإمارة في ظل الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها وبما يخدم جهود الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس ادارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي العهد والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي وعدد من مديري الدوائر في رأس الخيمة. (وام)