شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 1٫729 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1٫75 ريال، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم التالي عند 1٫50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫85 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.66 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.77 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط