السعودية تتصدر موردي النفط إلى الصين في 2021

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وتظهر البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أمس الخميس أن الصين اشترت 87.58 مليون طن من الخام من المملكة، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا.
وأشارت البيانات إلى أن هذا يأتي ارتفاعا من 84.92 مليون طن في 2020 عندما حازت السعودية على حصة 16%، من السوق الصينية.
وأرجعت البيانات زيادة الحصة السوقية لأكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى تعزيز المبيعات لشركات التكرير الوطنية وزيادة الطلب من شركات تكرير خاصة.
وجاءت روسيا في المركز الثاني، موسعة الفجوة مع السعودية، إذ انكمشت إمداداتها 4.7% إلى 79.65 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يوميا، تحت وطأة انخفاض الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة.
واحتلت شحنات العراق المرتبة الثالثة وتراجعت 10%، خلال العام إلى 54.13 مليون طن.
وهبطت الإمدادات الأمريكية 42 %، إلى 11.47 مليون طن. كما تراجعت البرازيل إلى المركز السابع العام الماضي، من الرابع في 2020، وتقلصت إمداداتها 28 %، إلى 30.28 مليون طن، فيما يرجع أيضا إلى انخفاض الطلب من شركات صغيرة مستقلة.
وزادت واردات عمان 18% وماليزيا 50%.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن البلاد جلبت أولى وارداتها من النفط الخام الإيراني خلال عام في ديسمبر، رغم استمرار العقوبات المفروضة من الحكومة الأمريكية. وتشير البيانات رسميا باستمرار إلى عدم تسلم أي واردات من فنزويلا.
إمدادات النفط السعودي إلى الصين في 2021
- 3.1 % ارتفاع في الإمدادات مقارنة مع 2020.
- 17 % حصتها من إجمالي الواردات الصينية
- 87.58 مليون طن مشتريات الصين من الخام السعودي في 2021.
- 84.92 مليون طن مشتريات الصين من الخام السعودي في 2020.
أسباب الزيادة:
تعزيز المبيعات لشركات التكرير الوطنية.
زيادة الطلب من شركات تكرير خاصة.
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