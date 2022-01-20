شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس تنظم مؤتمرها السنوى الأول 22 يناير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المؤتمر السنوي الأول الغرفة بعنوان " بين الرقمنة وصناعة المعرفة .. لماذا يستحق قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات قيادة النمو الصناعى فى مصر" يوم السبت الموافق 22 يناير 2022 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر .

وقالت غرفة الملابس، إن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في تشجيع شركاءالتنمية علي دعم الصناعة المصرية و زيادة الصادرات وأنسب الاسواق العالمية بالاضافة الي تعميق الصناعة المحلية.

وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس أن هناك رؤية لدى غرفة صناعة الملابس الجاهزة لتحويل الطاقات الإنتاجية الزائدة فى السوق إلى طاقات تصديرية، واستغلال تراجع الإنتاج العالمي والعمل على زيادة التصدير إلى الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن المصانع المصدرة تحتاج هيكل تنظيمى كامل لذلك نعمل مع المصانع المتوسطة لنقوم بتطوير الهيكل التنظيمى والعمالة الفنية والمصنع ككل، وتحويله إلى مصدر، من خلال التعاون مع عدة مشروعات دولية وعبر برامج تدريب متنوعة فى مناطق صناعية محددة شرط توافر الرغبة لدى المصنع".

وأوضح، أن التدريب على الإنتاج بكفاءة وجودة هو بداية الوصول بالإنتاج إلى السوق العالمى، والحد من الطاقة المهدرة، فإذا تمكنا من توفير 30 إلى 35% من الطاقة المهدرة فى مصانع الملابس، فإن السوق الإنتاجى سيشهد طفرة كبيرة تصلح للتصدير