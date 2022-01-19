شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء بالمملكة في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة عن تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 2 مليار و55 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، في العام الماضي، محققا نموا بنسبة بلغت 270% مقارنة بعام 2020، في حين نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية بنسبة تجاوزت 54% مقارنة بعام 2020 وبإجمالي 139 صفقة.

وأكد التقرير أنه رغم أن عام 2020 كان عاما إيجابيا للاستثمار الجريء في المملكة، فإن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذا سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقما قياسيا جديدا.

وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة، صعودا من حصة نسبتها 15% في عام 2020. وكانت نسبة النمو المسجلة بين عام 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في السعودية هي الأعلى بين أنشط ثلاث دول في المنطقة.

وبحسب التقرير الصادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ارتفع عدد المستثمرين الذين استثمروا في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمرا، محققا نموا بنسبة بلغت 52% مقارنة بعام 2020. وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال عام 2021.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء م. صالح الرشيد، أن استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر، فيما تعمل «منشآت» وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تحفز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء د. نبيل كوشك، إن المملكة تشهد نموا غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.