شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتفاء بـ «تهميش صك الأرض» لتراخيص البيع على الخارطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» عن تعديل متطلبات ترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة، والاكتفاء بتهميش صك الأرض عوضا عن تقديم ضمان مالي أو الشيك المصدق، ويأتي ذلك تيسيرا لإجراءات الحصول على الترخيص وتحفيزا لملاك الأراضي لتطوير أراضيهم، ضمن الجهود المستمرة لدعم المعروض العقاري وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة للإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030؛ تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وقال الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف: إن القرار جاء تيسيرا لإجراءات الحصول على رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة عبر الاكتفاء بتهميش صك أرض المشروع كأحد الضمانات التي يقدمها مطور المشروع عوضا عن الضمان المالي والمقدر بـ20% من تكلفة المشروع، لتعجيل عملية إجراءات تطوير الأراضي دعما لزيادة المعروض من الوحدات العقارية في السوق العقاري.

يذكر أن برنامج «وافي» أعلن في وقت سابق بالتعاون مع برنامج «الأراضي البيضاء» عن آلية جديدة لتعجيل وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يمكن ملاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال (60) يوما، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.