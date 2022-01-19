شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المصوغات: الدمغات القديمة تشوه المشغولات الذهبية وتقلل قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، إن كل شيء يشهد تطور، والفترة الحالية أصبح استخدام الليزر واجب، لأن الطرق البدائية كانت تتم على مشغولات كان سماكتها أعلى، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع سعر الذهب، تم إنتاج مشغولات تظهر كبيرة في الحجم لكن وزنها خفيف، موضحا أنه لو تم استخدام الطريقة المتبعة قديماً سيشوه شكل المشغول ويقلل من قيمته.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "الذهب سيظل الذهب، وهو عملة عالمية موجودة في العالم كله، ولن تفقد قيمتها على الإطلاق حتى بعد الاستخدام، تفقد قيمة المصنعية والضريبة، ولكن كقيمة لا يمكن أن يفقد الذهب قيمته".

وقال: "الذهب أكثر أمانا ويتزايد سعره مع الوقت، وهو سلعة تستطيع أن تحولها لنقدية في أي وقت وأي مكان، وما يتم الآن هو أمر تنظيمي بين الصناع والتجار ووزارة التموين، بينما المستهلك العادي هذا الأمر لا يؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، وأمامنا سنة على الأقل لتغيير الوضع إلى الوضع الجديد، وتم تفسير الأمر بشكل خاطئ وتم إطلاق شائعات حول هذا الأمر".