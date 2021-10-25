خبير اقتصادي: إلغاء الطوارئ يعكس الاستقرار الأمني ويمهد لمزيد من الانطلاق

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، يعكس حجم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد منذ فترة طويلة، كما أن له آثارا غير مباشرة على الاقتصاد المصري، حيث يمهد الطريق لمزيد من الانطلاق في الفترة المقبلة.

وقال الدكتور إبراهيم مصطفي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن إعلان إلغاء حالة الطوارئ معناه أن الدولة أصبحت أكثر قدرة في السيطرة على أي حدث متوقع أو غير متوقع والحد من آثاره أفضل من أي وقت مضى، كما أنه يصب التركيز على تأهيل الاقتصاد المصري للانطلاق بشكل أفضل.

ويرى إبراهيم مصطفى، أن الاقتصاد المصري لديه نظرة إيجابية من جانب مؤسسات التقييم الدولية وليست سلبية، بفضل السياسات التي انتهجتها الدولة لتصحيح مسار الاقتصاد المصري وإعادته إلى الطريق الصحيح، وخاصة وقت الأزمات الطارئة مثل تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الدولة لديها تصميم على استمرار الإصلاح الهيكلي والتحول الرقمي.

وأعتبر الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي آخذا في التعافي، بالنظر إلى مؤشرات القطاع السياحي بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لمعظم الدول، نظرا لارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.