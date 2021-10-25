شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 4 بنود على جدول أعمال القمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتلخص البنود المطروحة على جدول أعمال القمة فيما يلي:

ـ حث البلدان على بذل المزيد:

بموجب اتفاقية باريس، يتعين على كل دولة الإعلان عن هدف لتغير المناخ وطريقة محددة لتحقيقه، أو ما يسمى «المساهمة المحددة وطنيا». من الواضح أن الجولة الأولى من المساهمات المحددة وطنيًا التي تم طرحها في عام 2015 كانت غير كافية، مما وضع العالم على المسار نحو 2.7 درجة مئوية من الاحترار بحلول نهاية القرن.

كان قادة المناخ يأملون في أن تقوم البلدان، في الفترة التي تسبق مؤتمر COP26، بطرح التزامات جديدة للعقد القادم، إضافة إلى إستراتيجيات طويلة الأجل للقضاء على الانبعاثات بحلول منتصف القرن. اعتبارًا من 21 أكتوبر، قدمت 114 دولة والاتحاد الأوروبي مساهمات وطنية جديدة، لكن دولًا أخرى، مثل روسيا والبرازيل وأستراليا، لم تكثف أهدافها بشكل حقيقي. ولا يزال هناك آخرون مثل الهند لم يقدموا مساهماتهم المحددة وطنيا جديدة.

وسيحاول القادة في COP26 تبني سياسة الجزرة والعصا لتحفيز المتقاعسين على اتخاذ إجراءات أكثر قوة. تصر العديد من الدول الآن على أن الحد الأقصى للاحترار هذا القرن يجب أن يكون 1.5 درجة مئوية، لاسيما بعد أن عانت العديد من البلدان بالفعل من خسائر الكوارث التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، وهي علامة على أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين سيكون أسوأ بكثير.

ـ أسواق الكربون الدولية:

إحدى الطرق التي تتبعها البلدان لتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ هي تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإنشاء آليات محاسبية للحد منها. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل ائتمانات أو تعويضات يتم تداولها مع دول أخرى.

بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس، يمكن للدول الأكثر ثراءً تعويض انبعاثاتها المرتفعة عن طريق تمويل الطاقة النظيفة في البلدان النامية أو المساعدة في استعادة النظم البيئية الممتصة للكربون مثل الغابات المطيرة. المشكلة هي أنه إذا لم يتم تصميم هذه الأسواق بشكل جيد، فقد ينتهي بها الأمر ببساطة كطريقة للدول الأكثر ثراءً لشراء طريقها للخروج من الحد من انبعاثاتها.

في اجتماعات المناخ السابقة، دفعت دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل إلى قواعد من شأنها أن تمنحهم مزيدًا من المرونة. ومع ذلك، وجدت معظم البلدان الأخرى أن هذه القواعد غير مقبولة لأنها ستضعف البرنامج.

لذلك فهذه المسألة دون حل وقد لا ينجح المجتمعون في غلاسكو في تسويتها.

ـ الخسارة والضرر:

إن المظلمة الأساسية في تغير المناخ هو أن الأشخاص الذين ساهموا بشكل أقل في المشكلة هم الأكثر معاناة. على الرغم من أن ذلك ليس جزءًا حصريًا من اتفاقية باريس، فإن جزءًا رئيسيًا من المناقشة في COP26 سيكون حول كيفية تعويض البلدان التي تواجه آثار تغير المناخ اليوم، من ارتفاع مستويات سطح البحر وتآكل الشواطئ إلى الطقس المتطرف الأكثر تدميرا.

ويشكل تأمين هذا التمويل أولوية كبيرة للعديد من البلدان، ولا سيما البلدان الجزرية وتلك ذات الاقتصادات الصغيرة. ومع ذلك، فإن الدول الأكثر ثراء التي كانت تاريخياً تصدر معظم غازات الدفيئة قاومت اللغة التي من شأنها أن تجبرها على المشاركة ودعت بدلا من ذلك إلى لغة أكثر ليونة من شأنها أن تجعل تحويلات الثروة هذه طوعية. وحتى الآن، لم تحرز البلدان تقدمًا كبيرًا في سد الفجوة.

ـ تمويل المناخ:

من المكلف بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ والتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، لا سيما في البلدان النامية.

أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ صندوق المناخ الأخضر في عام 2010 لتمويل هذه المشاريع في جميع أنحاء العالم من خلال المنح والقروض. ويشمل برامج مثل تطوير الزراعة المستدامة في تايلاند وبناء مرافق التبريد للمقيمين في بلدان مثل بنغلاديش التي تواجه درجات حرارة شديدة.

حددت الحكومات التي اجتمعت في قمة باريس للمناخ هدفًا يتمثل في تخصيص 100 مليار دولار سنويًا في التمويل الدولي للمناخ من خلال برامج مثل صندوق المناخ الأخضر بحلول عام 2020. ولكن حتى الآن، لم تساهم البلدان بما يكفي لتحقيق الهدف، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار في عام 2018، في أحدث تقدير متاح.

بطبيعة الحال من شأن المزيد من التمويل الدولي للمناخ أن يساعد في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من البلدان النامية ويحفزها على تحديد أهداف أكثر طموحًا. ومع ذلك، تقول بعض البلدان الآن إنه حتى 100 مليار دولار لا تكفي. على سبيل المثال مفاوض يمثل البلدان الأفريقية قال إن التمويل الدولي للمناخ يجب زيادته إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.