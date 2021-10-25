شكرا لقرائتكم خبر عن معادلات جديدة تفرض على المجتمعين إنجاح قمة «غلاسكو» للمناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صحافة العالم

سلطت صحافة العالم الضوء على أهمية قمة المؤتمر الـ26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي (COP26) المزمع عقدها في 31 أكتوبر الجاري في غلاسكو بأسكتلندا، موضحة أنه يأتي في ظل تغير المعادلات التي كانت سببا في فشل المؤتمرات السابقة في تحقيق أهدافها.

وبحسب تقرير لموقع «فوكس»، فإن القمة المنعقدة هي الأكبر للمناخ منذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

ومضى التقرير وفقا لترجمة ”الخليج 365” يقول: وقعت كل دول العالم تقريبًا اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وهي اتفاقية ضخمة تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتابع: لكنها صيغت بناءً على تناقض، حيث وافق كل الموقعين على أنه يجب على الجميع فعل شيء ما لمواجهة التهديد الملحّ لتغير المناخ، لكن لم يتعهد أحد في ذلك الوقت بالقيام بما يكفي.

وأضاف: في السنوات التي تلت الاتفاقية، استمرت الانبعاثات التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض في الارتفاع.

وأردف: استهدفت اتفاقية باريس الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين، مقارنة بدرجات الحرارة قبل الثورة الصناعية. وكان الهدف الأكثر تفاؤلاً يتمثل في البقاء دون 1.5 درجة مئوية. تطلب كلا الهدفين تحولات سريعة وجذرية بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفي النهاية، التخلص من انبعاثات الغازات الدفيئة تمامًا.

وبحسب التقرير، اتفق الموقعون على أنهم سيضعون أهدافًا أكثر طموحًا لأنفسهم بمرور الوقت وسيعملون في النهاية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

ونبه إلى أن التزامهم على وشك الاختبار في COP26، وهو أهم مؤتمر دولي للمناخ منذ سنوات.

ونقل التقرير عن هيلين ماونتفورد، نائبة الرئيس للمناخ والاقتصاد في معهد الموارد العالمية، قولها: هذا بالتأكيد أكبر اجتماع للمناخ منذ باريس، ويجب أن يكون نقطة تحول إذا كان لنا أن ننجح.

ولفت التقرير إلى أن العالم فشل بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف السابقة، مما أثار حفيظة نشطاء المناخ.

ونقل عن غريتا ثونبرج، الناشطة السويدية في مجال المناخ، قولها: الكلمات تبدو رائعة، لكنها حتى الآن لم تؤد إلى أفعال.

ومضى التقرير يقول: لا تزال بعض القضايا الشائكة التي أخرجت الاجتماعات السابقة عن مسارها، مثل مدفوعات البلدان النامية التي تعيش في ظل كوارث مناخية، لا تزال دون حل. وفي الوقت نفسه، لا يزال وباء كورونا، الذي أخر COP26 عن موعده الأصلي في نوفمبر 2020، يحصد آلاف الأرواح كل يوم، مما يؤدي إلى الإغلاق الوطني وتعطيل التجارة. كما أنه بعد عام من الأعاصير المدمرة وموجات الحر وحرائق الغابات، قد لا يكون تغير المناخ أولوية قصوى لكل بلد.

وتابع: لكن ليس هناك وقت نبدده. ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2018 أن البقاء دون 1.5 درجة مئوية من الاحترار يتطلب من العالم خفض الانبعاثات إلى النصف تقريبًا من المستويات الحالية بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الهيئة ذكرت هذا العام أن العالم مهيأ للفشل في هذا الهدف حتى في أكثر السيناريوهات التي درسوها تفاؤلاً.

من ناحيتها، قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن COP26 يستطيع تعويض فشل المؤتمرات الـ25 السابقة في مواجهة تغير المناخ.

وبحسب مقال لـ «ديفيد فيكلينغ»، كان هناك 25 مؤتمرًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ أول اجتماع في عام 1995.

وأضاف: خلال تلك الفترة، انبعث حوالي 894 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أي حوالي 37 ٪ من جميع التلوثات المسببة للاحتباس الحراري في تاريخ البشرية.

وتساءل: ما الذي يجعل أي شخص يعتقد أن الاجتماع السادس والعشرين الذي سيبدأ في 31 أكتوبر سيكون أكثر فعالية؟

وأشار إلى أن الإجابة تكمن في التحديات القديمة المتمثلة في صياغة اتفاقيات دولية كبرى، وقد يكون الأمر أكثر تفاؤلاً مما تعتقد، موضحا أن العالم بحاجة إلى اتفاقية عالمية عميقة وشاملة وملزمة، لأن العالم لا يستطيع تحمل تكرار مسار الانبعاثات الذي استمر منذ الاجتماع الأول.

وأردف: مما يزيد المشكلة تعقيدًا أن الدول منقسمة بشدة حول كيفية المضي قدمًا. وأفضل مثال على ذلك هو الانقسام بين مجموعة الدول السبع الاقتصادية المتقدمة الكبرى - والتي شكّلت مجتمعة حوالي 53 ٪ من انبعاثات الكربون التاريخية - ومجموعة الـ 77 دولة النامية.

ولفت إلى أن التحكم في الانبعاثات في اقتصادات ما بعد الصناعة التي بلغ عدد سكانها ذروتها هو عمل أسهل بكثير مما هو عليه في الدول التي تشرع للتو في الزيادة السريعة في عدد السكان والدخل والنشاط الصناعي الذي نسميه التنمية.

وأضاف: غالبًا ما يتم تصوير مجموعة الـ 77، التي تضم أكبر ممثليها الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا، على أنها معطلة للمفاوضات، حيث ترفض قبول القيود المفروضة على القدرة على التلوث، والحجة أن الدول الأكثر ثراء يجب أن تخفض انبعاثاتها بشكل أسرع قبل أن توافق الدول الفقيرة على أي حدود مطلقة.

وتابع: كما أن دول مجموعة السبع متهمة بعدم تقديم أي مخصصات لدعم اقتصاداتها بعد عقود من الانبعاثات التي تسببت فيها، ومضايقة الدول النامية التي لديها خيارات بديلة قليلة.

واستطرد: كثيرا ما شكل هذا الانقسام شكل المحادثات. كان جوهر بروتوكول كيوتو، وهو أول اتفاقية مناخية رئيسية تم تبنيها في COP3 في عام 1997، في جوهره معاهدة بين مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى الاتحاد السوفيتي السابق وأستراليا ونيوزيلندا. ونوه إلى أنه إذا كان العمل بشأن تغير المناخ سيصبح رهينة حل النزاعات التي دامت قرونًا بين الدول المستعمرة وإمبراطورياتها السابقة، فإن آفاق كوكب الأرض ستظل قاتمة بالفعل.

وتابع: صدق أو لا تصدق، لا يزال هناك سبب للتفاؤل. إحدى الحقائق المدهشة حول بروتوكول كيوتو هي أن الاتفاقية التي اعتُبرت فشلاً على نطاق واسع كانت ناجحة من نواحٍ عديدة، حيث لم تحقق البلدان التي بقيت في الاتفاق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 5٪ خلال العقدين التاليين لعام 1990 فحسب بل تجاوزت ذلك بكثير، حيث زادت التخفيضات بنسبة 11 ٪ إلى 17 ٪ بحلول عام 2019.

ومضى يقول: لم تكن مشكلة بروتوكول كيوتو هي أن البلدان لم تصل إلى الأهداف التي التزمت بها، بل إن قلة قليلة جدًا من الدول ملتزمة بالأهداف على الإطلاق.

ونبّه إلى أن الصورة أسوأ، لأنه في حين انخفضت انبعاثات الوقود الأحفوري من نادي البلدان الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 4.4 ٪ بين عام 1998 (العام الذي أعقب توقيع بروتوكول كيوتو) وعام 2019، تضاعفت انبعاثات بقية العالم بأكثر من الضعف.

وأوضح أن ذلك يخلق سببا للتفاؤل الحذر، مضيفا: في معظم الأوقات التي كانت تُعقد فيها هذه الاجتماعات، كانت المصلحة البارزة في الطاقة منخفضة التكلفة في صالح الوقود الأحفوري، بينما بدت المخاطر المادية لتغير المناخ بعيدة ونظرية. كلا طرفي المعادلة يتغيران الآن بسرعة فائقة.

ولفت إلى أن مصادر الطاقة المتجددة هي أرخص مصدر لتوليد الطاقة الجديدة لثلثي سكان العالم، بل إنها تقوّض الطاقة الحالية التي تعمل بالحرق الأحفوري في الصين والهند ومعظم أوروبا.

وتابع: على الجانب الآخر، فإن الفيضانات الأخيرة في الصين وألمانيا والهند، وحرائق الغابات في كندا، بالإضافة إلى موسم الأعاصير الأطلسية الأكثر نشاطًا المسجل العام الماضي هي دليل على الطريقة التي تتزايد بها آثار تغير المناخ.

واختتم بقوله: الدول في المؤتمرات الدولية ستوقع فقط على الاتفاقيات التي يرون أنها في مصلحتهم المثلى. خلال معظم العقود الثلاثة الماضية، وقفت اقتصاديات الطاقة في طريق عقد صفقة جديرة بالاهتمام. أخيرًا، الآن، هناك رياح سيئة في ظهور المفاوضين.

بعض القضايا الشائكة مثل المدفوعات للبلدان النامية التي عانت من كوارث مناخية لا تزال دون حل

إذا كان العمل بشأن تغير المناخ سيصبح رهينة حل النزاعات بين الدول المستعمرة وإمبراطورياتها السابقة، فإن آفاق كوكب الأرض ستظل قاتمة بالفعل