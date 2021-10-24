شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 0.8% لبرنت و1.8%للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية،بنسبة 0.8% مقارنه بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق .

وسجلت أسعار النفط 85.53 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.76 دولار للبرميل، عند التسوية الجمعة، حيث ذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، الجمعة، شهدت ارتفاعا وذلك بدعم من مخاوف نقص الإمدادات النفطية وعدم القدرة علي تلبية الطلب المتزايد علي المنتجات البترولية المستخدمة في توليد الطاقة، في ظل نقص الإمدادات المتعلقة بالغاز والفحم.

وتلقت أسعار النفط دعماً من أزمـة الطاقة العالميـة، حيث ارتفعت أسعار عقود خام برنت في الأسواق الأجله إلى أعلـى مسـتوياتها منـذ شـهر أكتـوبر 2018 لتتجـاوز مسـتوى 84 دولار للبرميـل، كمـا ارتفعـت أسـعار عقـود خـام غـرب تكسـاس فـي الأسواق الأجلـة إلـى أعلـى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2014 لتتجاوز مستوى 82 دولار للبرميل، وذلك وفقا لتقرير بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق لمنظمة "أوابك ".