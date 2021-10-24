شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يبادر بزراعة 5000 شجرة مساهمة في مبادرة «السعودية الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بادر البنك العربي الوطني، وضمن مبادراته المجتمعية المستدامة، إلى تشجير متنزه روضة «أم الشقوق» شمال غرب مدينة الرياض، بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية، وذلك كأول جهة من القطاع الخاص تدخل مساهماتها حيّز التنفيذ لدعم مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» الرامية إلى رفع حجم الغطاء النباتي في المملكة، وإعادة تأهيل الأراضي المهجورة.

وشارك موظفو وموظفات البنك العربي الوطني وفي مساهمة تطوعية تحت شعار «خضراء بهمة الأبناء» في تنفيذ المبادرة، التي تستهدف زراعة 5000 شجرة في المتنزه، وعلى النحو الذي من شأنه تعزيز مستوى الوعي البيئي المجتمعي حيال أهمية إعادة الاعتبار للبيئة وبالتحديات المحيطة بها ذات التأثير المباشر على جودة حياة الإنسان، كالتصحّر والانبعاثات الكربونية والتلوّث، وبما يتماشى مع جهود المملكة ومبادراتها المحلية والإقليمية لحماية الأرض والطبيعة.

وأعرب العضو المنتدب للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، عن اعتزاز البنك بأن يكون من أوائل المبادرين للمساهمة في الدعم العملي لتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، لزيادة المساحة المغطاة بالأشجار في المملكة خلال السنوات القادمة إلى 12 ضعفاً عبر تفعيل جهود تشجير الأراضي المهجورة، لمواجهة أحد أبرز التحديات، التي تهدد مستقبل بيئتنا، لافتاً إلى أن مبادرة «السعودية الخضراء» تعكس الدور السبّاق للمملكة تجاه القضايا الدولية المرتبطة بمستقبل الإنسان وحماية الأرض والبيئة.

واعتبر الرشيد أن البنك العربي الوطني كمؤسسة وطنية عريقة وشريك مجتمعي وتنموي رائد حريص على الوفاء بمسؤولياته لدعم هذه المبادرة المستدامة والمشاركة المباشرة في إنفاذها وعلى أكثر من صعيد لتعزيز وإثراء دوره النموذجي الصديق للبيئة، موجهاً شكره وتقديره لكل الموظفين والموظفات المتطوعين، الذين شاركوا في تنفيذ هذه المبادرة، مؤكداً أن تلك المشاركة ترسّخ من مفهوم الحفاظ على البيئة على اعتبارها ركيزة أساسية من ثقافة البنك وإستراتيجياته المجتمعية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية «آفاق خضراء البيئية» الدكتور عبدالرحمن الصقير عن سعادته بانطلاق أولى مبادرات التشجير في متنزه روضة أم الشقوق كإسهام من البنك العربي الوطني وجمعية «آفاق خضراء البيئية» في مبادرة «السعودية الخضراء» الطموحة، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص لمشاريع ومبادرات التشجير، التي تعزز البيئة وتحافظ على التربة وتحسّن جودة الحياة، ومثمناً دعم البنك العربي الوطني السخي للجمعية في هذه المبادرة.