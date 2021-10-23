شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، أمس الجمعة، مدعوما بضعف الدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1790.91 دولار للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1792 دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: «هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار»، مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7 % إلى 24.30 دولار للأوقية في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على التوالي.

وقفز البلاتين 0.9 % إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 2011.59 دولار.