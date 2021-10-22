شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 5 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 11.4%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 10%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 8.6%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 8%.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 6.6%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، 5.2%، على التوالي، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.9%، وهبط قطاعي العقارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.5%، 2.4%، على التوالي، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11132.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع في شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 2413.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.65% ليغلق عند مستوى 3390.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.77% ليغلق عند مستوى 13444.44 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.87% ليغلق عند مستوى 4317.58 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 30.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 742.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 383.7 مليار جنيه إلى 386.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 133.1 مليار جنيه إلى 127.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%.