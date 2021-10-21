شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ لعملة «بتكوين».. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت بتكوين اليوم الخميس من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغته في اليوم السابق، بعد تدشين أول صندوق أسهم أمريكي يعتمد على العقود الآجلة للعملة المشفرة، في الوقت الذي شكك فيه محللون في التأثير المحتمل لهذه الخطوة على تدفقات الاستثمار في هذه العملة.

وانخفضت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 4.35 بالمئة عند 63122.78 دولار، الساعة 2:10 مساء بالتوقيت الشرقي، بعد أن سجلت 67016 دولارا أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق، انخفضت بتكوين لفترة وجيزة 87 بالمئة، إلى 8200 دولار، ولكن حدث هذا فقط في بورصة بينانس الأمريكية.

وقال متحدث باسم البورصة الأمريكية، إن هذا الانهيار المفاجئ ناتج عن خطأ في خوارزمية التداول المؤسسي.