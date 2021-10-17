شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا .. انخفاض مستوى الاحتياطات في مستودعات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لليوم الثاني على التوالي تستهلك الدول الأوروبية غازاً من مستودعاتها أكثر مما تضخه إلى هناك.

ويأتي ذلك عندما انخفض مستوى الاحتياطات في مستودعات الغاز إلى أدنى مستوى وبلغ 77,04%، وذلك أقل بمقدار 14,07 نقطة مئوية من المعدل منذ 5 سنوات.

ومن الممكن أن يكون هذا الحجم من الغاز كافياً بالنسبة للدول الأوروبية، لكن المستوى المنخفض من الاحتياطات يقلل الإنتاج اليومي الأقصى واحتمال الاستجابة السريعة لفصل البرد الشديد.

وانخفض مستوى احتياطات الغاز في 14 تشرين الاول الجاري بمقدار 0,02 نقطة مئوية، فيما انخفض في 13 تشرين الجاري – وذلك لأول مرة خلال الموسم الجاري – بمقدار 0,05 نقطة مئوية.

وفي الوقت نفسه تواصل شركة "غازبروم" الروسية ضخ الغاز إلى مستودعاتها في النمسا وألمانيا.

وتثير احتياطات الغاز المنخفضة في المستودعات الأوروبية، وعجز أوروبا عن إملائها إلى المستوى الآمن قبل بداية الطقس البارد بسبب النقص العالمي، تثير خوفا يسبب في ارتفاع أسعار الغاز. كما يساعد في ذلك نمو أسعار الوقود في الأسواق الآسيوية.