شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة التحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسلط المنتدى الضوء على التحديات والفرص في مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي يجري تنفيذها حاليا، والمخطط إنجازها خلال الخمس سنوات، التي تضم 7 منظومات لإنتاج المياه المحلاة، و15 نظاما لنقل المياه المحلاة وعدد من مشاريع الخزن الاستراتيجي.
ويشارك في المنتدى أعضاء هيئة المرافق السنغافورية PUB ونخبة من المهتمين والخبراء الدوليين في مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى الشركات السنغافورية الرائدة في صناعة التحلية بمشاركة إجمالية تقارب 100 عضو.
وتستهدف «التحلية» رفع إنتاجها إلى 7.2 ملايين م3 من المياه المحلاة يوميا بحلول عام 2023م، لتكسر رقمها الحالي البالغ 5.9 ملايين م3 من المياه المحلاة يوميا كأكبر منتج على مستوى العالم، موظفة تقنيات تحلية صديقة للبيئة ستحقق خفضا إضافيا، في معدلات الانبعاثات الكربونية حتى 56% بحلول عام 2024م.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة التحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.