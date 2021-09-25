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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة التحلية بالتعاون مع هيئة المرافق السنغافورية تنظم غدا، منتدى افتراضيا بعنوان «التحديات والفرص في مشاريع التحلية في المملكة»، للتعريف بمشاريعها الحالية والمستقبلية، ولتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الجانب السنغافوري.

ويسلط المنتدى الضوء على التحديات والفرص في مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي يجري تنفيذها حاليا، والمخطط إنجازها خلال الخمس سنوات، التي تضم 7 منظومات لإنتاج المياه المحلاة، و15 نظاما لنقل المياه المحلاة وعدد من مشاريع الخزن الاستراتيجي.

ويشارك في المنتدى أعضاء هيئة المرافق السنغافورية PUB ونخبة من المهتمين والخبراء الدوليين في مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى الشركات السنغافورية الرائدة في صناعة التحلية بمشاركة إجمالية تقارب 100 عضو.

وتستهدف «التحلية» رفع إنتاجها إلى 7.2 ملايين م3 من المياه المحلاة يوميا بحلول عام 2023م، لتكسر رقمها الحالي البالغ 5.9 ملايين م3 من المياه المحلاة يوميا كأكبر منتج على مستوى العالم، موظفة تقنيات تحلية صديقة للبيئة ستحقق خفضا إضافيا، في معدلات الانبعاثات الكربونية حتى 56% بحلول عام 2024م.