شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع جراء المخاوف بشأن الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، وذلك لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتا من هذا الارتفاع.

وارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 % إلى 77.37 دولار للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين أمس الأول وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. وارتفع سعر النفط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 % إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.5 % في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار لفترة وجيزة أمس الجمعة بعد أول بيع عام لاحتياطيات الدولة في الصين. واشترت شركة بتروتشاينا المملوكة للدولة وشركة هينجلي للبتروكيماويات أربع شحنات يبلغ مجموعها نحو 4.43 مليون برميل حسبما قالت مصادر مطلعة على مزاد الشراء.

وقال محللون قبل المزاد مباشرة إنه لن يكون له تأثير يذكر على السوق بسبب حجم البيع بالنسبة لاستهلاك الصين ووارداتها.

وكانت أسعار النفط أمس الأول قد سجلت، 76.40 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.42 دولار للبرميل. وقالت تقارير إعلامية عالمية، إن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الأول شهدت ارتفاعا لتواصل مكاسبها، مدعومة بنمو وتزايد الطلب على الوقود.