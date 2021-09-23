شكرا لقرائتكم خبر عن 290 مليون دولار واردات مصر من السيارات فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 290.8 مليون دولار في شهر يونيه الماضى، بينما كانت 214.4 مليون دولار فى شهر يونيه 2020، بنسبة زيادة بلغت 35.7%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات سيارات الركوب جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر استيرادا خلال شهر يونيه الماضى، والتى شملت كلا من واردات الذرة، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 206.6 مليون دولار، بينما كانت 179.2 مليون دولار خلال شهر يونيه عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 15.3%.

وشملت القائمة واردات كلا من المواد الأولية من حديد أو صلب 345.5 مليون دولار فى شهر يونيه الماضى، مقابل 282.3 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 22.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة نحو 318.1 مليون دولار فى يونيه الماضى، مقابل 283.1 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 12.4%.

وضمت قائمة السلع أيضا، كلا من واردات من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 316.1 مليون دولار في شهر يونيه الماضى، مقابل 263.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 20.1%، إلى جانب الواردات المصرية من الخشب ومصنوعاته بقيمة 177.4 مليون دولار، مقابل 161.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع بلغت قيمتها نحو 9.6%، فضلا عن واردات الزيوت المكررة وبلغت قيمة وارداتها نحو 85.2 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 77.7 مليون دولار خلال شهر يونيه عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.6%.