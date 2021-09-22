شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة صافولا وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مجموعة صافولا (2050) الانخفاض في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.38% ليخسر السهم نحو 15 هللة، كما يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 40.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 38.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.30 ومستوى المقاومة 40.00.