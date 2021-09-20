تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب في مصر استقرت خلال تعاملات اليوم، الاثنين، عند نفس أسعار أمس الأحد، بالرغم من ارتفاع المعدن بالبورصات العالمية.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 772 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب في تصريحاته أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 662 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنبهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.33%، ووصل سعر الأوقية إلى 1760.14 دولار في الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت القاهرة.