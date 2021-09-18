شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب ذروة 3 أسابيع بعد بيانات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، أمس الجمعة، بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الرهان على قوة الاقتصاد الأمريكي واحتمالات التخلي عن برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وانتعش اليورو مسجلا 1.1783 دولار لكنه يظل قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس بنسبة 0.7 % مقارنة بالشهر السابق على الرغم من توقعات بانخفاضها 0.8 %، وساعدت البيانات في كبح الآراء الحذرة إزاء الاقتصاد الأمريكي بعد قراءة ضعيفة للتضخم وبيانات نمو الوظائف في وقت سابق هذا الشهر.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.799 بانخفاض طفيف خلال الجلسة، ولكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغه أمس الأول عند 92.965.

وصعد الدولار إلى 109.84 ين بعد ارتفاع بنسبة 0.34 % أمس الأول مبتعدا عن أدنى مستوياته في ستة أسابيع والذي سجله يوم الأربعاء الماضي عند 109.11.