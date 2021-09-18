شكرا لقرائتكم خبر عن فى 6 نقاط تعرف على جهود الحكومة فى تحسن صحة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير التنمية البشرية 2021 على تحسن صحة المصريين بشكل عام، لافتا إلى أن البرامج والمبادرات الصحية التى أطلقتها الحكومة ساهمت فى زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة فى مصر.

2- تجربة مصر رائدة على المستوى العالمي في مواجهتها فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى - فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم.

3- ارتفاع متوسط عمر المصريين عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018.

4- انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.

5- نجاح مصر في خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته، مما سهل من فرص اتاحته للجميع.

6- رفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98% من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014 وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.