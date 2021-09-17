شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تلتقط الأنفاس بعد أكبر خسارة يومية فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،لتلتقط الأنفاس بعد تكبدها بالأمس أكبر خسارة يومية فى ستة أسابيع ، وأسعار المعدن الثمين فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعدما عززت بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.7% إلى 1,766.86$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,754.02$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,752.52$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 2.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 6 آب/أغسطس الماضي ، وسجل أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,745.34$ للأونصة ،بعد بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب لا تزال منخفضة حتى اللحظة بنسبة 1.2% ، فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، فى ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

أظهرت بيانات يوم الخميس فى الولايات المتحدة ،ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع فى آب/أغسطس ، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى حين أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.7% ،وسجلت المبيعات انخفاضا بنسبة 1.8% فى تموز/يوليو.

كما أظهر مسح للبنك المركزي الأمريكي تسارع وتيرة الأنشطة الصناعية فى فيلادلفيا خلال أيلول/سبتمبر ، فى نتيجة مباشرة لتخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا فى تلك المنطقة.

عززت تلك البيانات من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بحوالي 1.46 طن متري ، ،ليرتفع الإجمالي إلى 999.92 طن متري.