شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل التداول داخل نطاق ضيق مائلاً نحو الهبوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليواصل المعدن الصناعي التداول داخل نطاق ضيق مائلا نحو الهبوط.



وكان البلاديوم قد هبط أمس الإثنين بأكبر وتيرة يومية في شهر أغسطس/آب الجاري، ولم يستطع الإغلاق أدنى مستوى المتوسط المتحرك لأجل 200 يوم، وذلك مع وجود خط دعم صاعد منذ بداية مارس/آذار.



وحال إغلاق البلاديوم أدنى 2577 دولارا للأوقية، فسوف يتواصل الضغط على المعدن نحو التراجع.



أما لو تعرض البلاديوم لتراجع تصحيحي اخترق على أثره مستوى المتوسط المتحرك لأجل 21 يوما عند 2627 دولارا للأوقية، فإن المعدن سوف يتجه مباشرة صوب أعلى ارتفاع شهري عند 2685 دولارا للأوقية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 2538 دولارا للأوقية.