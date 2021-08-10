شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 10-8-2021 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 10-8-2021، أمام الريال السعودى، سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.40 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.75 ريال سعودى.

أما عن أسعار العملات فى مصر شهدت أسعار العملات اليوم تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليواصل سعر الدولار والريال السعودى استقرارهم اليوم، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى لـ 18.33 للشراء، 18.46 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.35 للشراء، 18.50 جنيه للبيع. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.40 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.20 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.98 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.75 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 208.45 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 208.45 ريال بما يعادل 55.59$ سعر الذهب عيار 22بنحو 191.08 ريال بما يعادل 50.95$ سعر الذهب عيار 21بنحو 182.40 ريال بما يعادل 48.64$ سعر الذهب عيار 18بنحو 156.34 ريال بما يعادل 41.69$ سعر الذهب عيار 14بنحو 121.59 ريال بما يعادل 32.42$ سعر الذهب عيار 12بنحو 104.22 ريال بما يعادل 27.79$ سعر أوقية الذهببنحو 6,483 ريال بما يعادل 1,729$ سعر جنيه الذهببنحو 1,459 ريال بما يعادل 389.11$ سعر كيلو الذهببنحو 208,447 ريال بما يعادل 55,585$