شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على مكاسبه بعد قرار بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس، وأبقى على مكاسبه في أعقاب صدور قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.



واتساقا مع توقعات المحللين بالأسواق، أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني.



يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة البريطانية والبنك المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا خاصة مع مواجهة عدة دول أبرزها أمريكا وفي أوروبا ظهورا لسلالة دلتا" أو متحور كورونا الذي ظهر في الهند أولا، وهذه السلالة توصف بأنها سريعة الانتشار وأكثر فتكا.



وتزايدت التحذيرات من المصرفيين بالبنوك المركزية حول العالم من شراسة الموجة القادمة من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3933، وسجل أعلى سعر عند 1.3950 في حين سجلت العملة البريطانية أقل سعر عند 1.3873.